https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063597239.html
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков - РИА Новости, 21.12.2025
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:33:00+03:00
2025-12-21T06:33:00+03:00
2025-12-21T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062167769_19:0:3325:1859_1920x0_80_0_0_e88c33f73accd9b838f06c3a636f15d2.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063569679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062167769_761:0:3241:1859_1920x0_80_0_0_ee91a938cf2035dd03f146febf25cdc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
РИА Новости: в Сумской области в плен сдались 13 боевиков ВСУ, включая командира