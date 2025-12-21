Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 21.12.2025 (обновлено: 07:15 21.12.2025)
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
В Сумской области в плен сдались 13 боевиков
В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.12.2025
РИА Новости: в Сумской области в плен сдались 13 боевиков ВСУ, включая командира

© РИА Новости / Станислав Красильников
Дорога на Красноармейском направлении СВО
Дорога на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты", — сказали там.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
20 декабря, 21:25
По словам собеседника агентства, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли "единственно верное решение сдаться в плен".
Об освобождении Высокого министерство обороны сообщило 20 декабря.
