Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские расчёты на константиновском направлении научились системно срывать ротацию и подвоз боевиков ВСУ благодаря выстроенной цепочке воздушной разведки и ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Дизель".

По его словам, система работает быстро и слаженно: операторы заранее знают основные маршруты движения украинских групп.

"Мы знаем примерные пути их логистики, ротации. Сначала они пытаются проезжать на технике, на пикапах. Наши разведдроны вовремя сообщают расчёту FPV-дронов или командиру. Вылетает FPV-дрон — поражаем пикап", — рассказал он.