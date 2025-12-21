Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063596947.html
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 21.12.2025
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Российские расчёты на константиновском направлении научились системно срывать ротацию и подвоз боевиков ВСУ благодаря выстроенной цепочке воздушной разведки и... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:28:00+03:00
2025-12-21T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063569679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении

РИА Новости: российские военные системно срывают ротацию и подвоз боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские расчёты на константиновском направлении научились системно срывать ротацию и подвоз боевиков ВСУ благодаря выстроенной цепочке воздушной разведки и ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Дизель".
По его словам, система работает быстро и слаженно: операторы заранее знают основные маршруты движения украинских групп.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
20 декабря, 21:25
"Мы знаем примерные пути их логистики, ротации. Сначала они пытаются проезжать на технике, на пикапах. Наши разведдроны вовремя сообщают расчёту FPV-дронов или командиру. Вылетает FPV-дрон — поражаем пикап", — рассказал он.
После потерь техники противник пытается доставлять воду, боеприпасы и другое снабжение с помощью импровизированных дистанционных платформ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала