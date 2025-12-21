https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063596947.html
Российские БПЛА срывают ротацию ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские расчёты на константиновском направлении научились системно срывать ротацию и подвоз боевиков ВСУ благодаря выстроенной цепочке воздушной разведки и ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Дизель".
По его словам, система работает быстро и слаженно: операторы заранее знают основные маршруты движения украинских групп.
"Мы знаем примерные пути их логистики, ротации. Сначала они пытаются проезжать на технике, на пикапах. Наши разведдроны вовремя сообщают расчёту FPV-дронов или командиру. Вылетает FPV-дрон — поражаем пикап", — рассказал он.
После потерь техники противник пытается доставлять воду, боеприпасы и другое снабжение с помощью импровизированных дистанционных платформ.