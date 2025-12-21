Рейтинг@Mail.ru
Российские военные молятся о мире - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 21.12.2025
Российские военные молятся о мире
Бойцы Вооруженных сил России для отвлечения от боевых будней молятся о мире, здоровье близких и победе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России для отвлечения от боевых будней молятся о мире, здоровье близких и победе, сообщили в Минобороны РФ.
"Для многих военнослужащих вера и молитва являются источником внутренней силы и стойкости. Богослужение позволяет на время отвлечься от боевых будней, помолиться о мире, о здоровье близких и о победе", - следует из сообщения российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что участие в молебне в тыловом районе проведения специальной военной операции приняли военнослужащие 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении.
"Представители военного духовенства группировки войск "Центр" ежедневно служат молебны, исповедуют, совершают таинство крещения военнослужащих, а также выезжают в передовые и тыловые пункты дислокации военнослужащих, где оказывают духовную поддержку военнослужащим", - сообщили в МО РФ.
