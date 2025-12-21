Российские военные молятся о мире

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России для отвлечения от боевых будней молятся о мире, здоровье близких и победе, сообщили в Минобороны РФ.

"Для многих военнослужащих вера и молитва являются источником внутренней силы и стойкости. Богослужение позволяет на время отвлечься от боевых будней, помолиться о мире, о здоровье близких и о победе", - следует из сообщения российского военного ведомства.