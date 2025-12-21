Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
20:24 21.12.2025 (обновлено: 20:51 21.12.2025)
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
Члены ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге подписали соглашение о свободной торговле с Индонезией. РИА Новости, 21.12.2025
индонезия, россия, алексей оверчук, владимир путин, в мире, евразийский экономический союз, прабово субианто
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Члены ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге подписали соглашение о свободной торговле с Индонезией.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Вчера, 19:27
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Вчера, 19:27
Российскую сторону на подписании представил вице-премьер Алексей Оверчук, индонезийскую — министр торговли Буди Сантосо.
Документ обсуждался во время визита в Москву президента республики Прабово Субианто и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале декабря.
По подсчетам ЕАЭС, после заключения этого договора товарооборот между странами удвоится в течение трех-пяти лет. Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран сообщества. Джакарта же расширит экспорт пальмового масла и кофе.
По словам российского посла Сергея Толченова, соглашение предусматривает снижение от 80 до 90 процентов таможенных пошлин до нуля.
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
11 декабря, 21:11
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
11 декабря, 21:11
 
ИндонезияРоссияАлексей ОверчукВладимир ПутинВ миреЕвразийский экономический союзПрабово Субианто
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
