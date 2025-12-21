ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Члены ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге подписали соглашение о свободной торговле с Индонезией.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По словам российского посла Сергея Толченова, соглашение предусматривает снижение от 80 до 90 процентов таможенных пошлин до нуля.