ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Члены ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге подписали соглашение о свободной торговле с Индонезией.
В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Российскую сторону на подписании представил вице-премьер Алексей Оверчук, индонезийскую — министр торговли Буди Сантосо.
Документ обсуждался во время визита в Москву президента республики Прабово Субианто и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале декабря.
По подсчетам ЕАЭС, после заключения этого договора товарооборот между странами удвоится в течение трех-пяти лет. Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран сообщества. Джакарта же расширит экспорт пальмового масла и кофе.
По словам российского посла Сергея Толченова, соглашение предусматривает снижение от 80 до 90 процентов таможенных пошлин до нуля.
