В Сочи выявили нарушения прав пассажиров при задержках рейсов

СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Транспортные прокуроры выявили нарушения при длительных задержках рейсов летом в аэропорту Сочи, авиаперевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности авиакомпании "Уральские авиалинии" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что 06 июня и 08 августа текущего года имелись длительные задержки рейсов по маршрутам "Сочи – Санкт-Петербург" и "Сочи – Екатеринбург". Вместе с тем перевозчиком не исполнены требования Федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостинице", - говорится в сообщении.
Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ - оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения оказания населению услуг) и назначили штраф, подчеркнули в ведомстве.