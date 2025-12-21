Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Распространённое мнение, что зимний гардероб для собак - это не более, чем развлечение хозяев, на самом деле является заблуждением, для некоторых пород это самая настоящая необходимость, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Иногда можно услышать, что вот раньше собаки зимнюю одежду не носили, и это нововведение XXI века. Это не так: если вспомнить, даже в советское время собак утепляли. Просто тогда рынок не был столь развит, и в ход шли детские вещи, либо вязаная одежда вручную. Сейчас разнообразие одежды для собак часто сбивает с толку, но зимний гардероб по-прежнему важен для многих питомцев", - заявил РИА Новости Голубев

Он уточнил, что собакам с густой шерстью и густым подшёрстком дополнительное утепление зимой не требуется. Но, например, для короткошёрстных и бесшёрстных пород, а также маленьких собак зима непривычна, а на улице в холодную погоду им сложно провести даже непродолжительное время. Также в группе риска находятся пожилые особи и питомцы с хроническими заболеваниями. Охлаждение ослабляет иммунитет и способствует развитию инфекционных заболеваний, отметил кинолог.

По его словам, базовое утепление включает теплые свитеры, курточки и комбинезоны. Он призвал ориентироваться как на комфорт питомца, так и на погодные условия. В одном случае будет достаточно одного непромокаемого комбинезона, а в другом может понадобиться и многослойный образ.

"И, конечно, ориентируемся на породу: в одну и ту же погоду, например, китайскую хохлатую собаку придется утеплять больше, чем шпица. Последнему, возможно, одежда в вашем регионе вообще не понадобится", - добавил президент РКФ.

Также будет не лишним защитить лапы собаки, считает кинолог. Соприкасаясь подушечками лап со снегом, питомцы рискуют замерзнуть, травмироваться от ледышек или получить ожог от реагентов, отметил Голубев. Полноценную обувь он назвал наиболее надёжным решением, но обратил внимание, что понадобится время, чтобы приучить к ней собаку. В качестве альтернативного варианта он допустил использование защитного воска, который наносится до прогулок.

Кинолог подчеркнул, что польза от зимней одежды для собак очевидна. Однако в условиях большого выбора может быть сложно с первого раза подобрать вещь, которая точно подойдёт конкретному питомцу. Чтобы минимизировать риски лишних расходов, он посоветовал ориентироваться не на красивую картинку, а на рекомендации. В частности, можно посоветоваться с заводчиком, у которого собака была приобретена.