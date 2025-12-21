Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/sobaki-2063590014.html
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб - РИА Новости, 21.12.2025
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб
Распространённое мнение, что зимний гардероб для собак - это не более, чем развлечение хозяев, на самом деле является заблуждением, для некоторых пород это... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:47:00+03:00
2025-12-21T03:47:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49891/30/498913068_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_53eab0f068e801775e0568f9a3f0276c.jpg
https://ria.ru/20251221/sobaki-2063588834.html
https://ria.ru/20251214/sobaki-2061908089.html
https://ria.ru/20251012/sobaki-2047753799.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49891/30/498913068_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_0aa015e8ea5a2ef5d03bbc4b1f283b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, для каких пород собак нужен зимний гардероб

РИА Новости: зимняя одежда нужна собакам, это не маркетинговая уловка

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПрогулка с собакой в Москве
Прогулка с собакой в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Прогулка с собакой в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Распространённое мнение, что зимний гардероб для собак - это не более, чем развлечение хозяев, на самом деле является заблуждением, для некоторых пород это самая настоящая необходимость, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Иногда можно услышать, что вот раньше собаки зимнюю одежду не носили, и это нововведение XXI века. Это не так: если вспомнить, даже в советское время собак утепляли. Просто тогда рынок не был столь развит, и в ход шли детские вещи, либо вязаная одежда вручную. Сейчас разнообразие одежды для собак часто сбивает с толку, но зимний гардероб по-прежнему важен для многих питомцев", - заявил РИА Новости Голубев.
Человек с собакой на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак
03:18
Он уточнил, что собакам с густой шерстью и густым подшёрстком дополнительное утепление зимой не требуется. Но, например, для короткошёрстных и бесшёрстных пород, а также маленьких собак зима непривычна, а на улице в холодную погоду им сложно провести даже непродолжительное время. Также в группе риска находятся пожилые особи и питомцы с хроническими заболеваниями. Охлаждение ослабляет иммунитет и способствует развитию инфекционных заболеваний, отметил кинолог.
По его словам, базовое утепление включает теплые свитеры, курточки и комбинезоны. Он призвал ориентироваться как на комфорт питомца, так и на погодные условия. В одном случае будет достаточно одного непромокаемого комбинезона, а в другом может понадобиться и многослойный образ.
"И, конечно, ориентируемся на породу: в одну и ту же погоду, например, китайскую хохлатую собаку придется утеплять больше, чем шпица. Последнему, возможно, одежда в вашем регионе вообще не понадобится", - добавил президент РКФ.
Также будет не лишним защитить лапы собаки, считает кинолог. Соприкасаясь подушечками лап со снегом, питомцы рискуют замерзнуть, травмироваться от ледышек или получить ожог от реагентов, отметил Голубев. Полноценную обувь он назвал наиболее надёжным решением, но обратил внимание, что понадобится время, чтобы приучить к ней собаку. В качестве альтернативного варианта он допустил использование защитного воска, который наносится до прогулок.
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой
14 декабря, 03:29
Кинолог подчеркнул, что польза от зимней одежды для собак очевидна. Однако в условиях большого выбора может быть сложно с первого раза подобрать вещь, которая точно подойдёт конкретному питомцу. Чтобы минимизировать риски лишних расходов, он посоветовал ориентироваться не на красивую картинку, а на рекомендации. В частности, можно посоветоваться с заводчиком, у которого собака была приобретена.
"Если такой возможности нет, попробуйте поспрашивать знакомых, почитайте отзывы в интернете. Выбирайте также магазины, где есть возможность сразу примерить одежду на вашу собаку и оценить, комфортно ли ей. Вопрос цена-качество также не всегда является решающим. Иногда можно приобрести лучшую вещь из натуральных материалов у местных мастериц, в которой собаке будет комфортнее всего", - заключил Голубев.
Собаки - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Кинолог объяснил, почему собаки не любят перестановки мебели
12 октября, 03:49
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала