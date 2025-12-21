Рейтинг@Mail.ru
В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак
03:18 21.12.2025
В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак
В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак
Реагенты на дорогах могут привести к раздражению и ожогу лап у животных, а при попадании внутрь организма - представлять смертельную опасность, рассказал РИА... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:18:00+03:00
2025-12-21T03:18:00+03:00
В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак

РИА Новости: реагенты на дорогах могут вызвать ожоги лап у животных

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реагенты на дорогах могут привести к раздражению и ожогу лап у животных, а при попадании внутрь организма - представлять смертельную опасность, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Большинство реагентов, используемых в городах, представляют собой смесь технической соли (хлоридов натрия, кальция, магния) с песком, гранитной крошкой или щебнем. Химические компоненты являются агрессивными раздражителями, способными вызвать не только раздражение, ссадины, но и ожоги лап. При попадании внутрь организма они могут представлять даже смертельную опасность", - сказал Голубев.
Президент РКФ также отметил, что введение стандарта безопасных для животных реагентов значительно облегчило бы зимние прогулки для владельцев собак. Соответствующее предложение уже направлено главе Росстандарта Антону Шалаеву.
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к зимней прогулке с собакой
14 декабря, 03:29
 
