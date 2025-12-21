В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реагенты на дорогах могут привести к раздражению и ожогу лап у животных, а при попадании внутрь организма - представлять смертельную опасность, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Большинство реагентов, используемых в городах, представляют собой смесь технической соли (хлоридов натрия, кальция, магния) с песком, гранитной крошкой или щебнем. Химические компоненты являются агрессивными раздражителями, способными вызвать не только раздражение, ссадины, но и ожоги лап. При попадании внутрь организма они могут представлять даже смертельную опасность", - сказал Голубев.
Президент РКФ также отметил, что введение стандарта безопасных для животных реагентов значительно облегчило бы зимние прогулки для владельцев собак. Соответствующее предложение уже направлено главе Росстандарта Антону Шалаеву.