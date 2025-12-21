В РКФ рассказали, чем опасны реагенты для собак

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реагенты на дорогах могут привести к раздражению и ожогу лап у животных, а при попадании внутрь организма - представлять смертельную опасность, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.