Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/sneg-2063589535.html
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом - РИА Новости, 21.12.2025
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:34:00+03:00
2025-12-21T03:34:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ba385181a315186c8412e23c3c129641.jpg
https://ria.ru/20251219/moskva-2063100839.html
https://ria.ru/20251213/dindin-2061844850.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f23d50370b7740d327e2df0cdb502d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом

РИА Новости: Вильфанд сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Снег. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов", - сказал РИА Новости Вильфанд.
Праздничная иллюминация и 12-метровый световой шар у главного входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Синоптик рассказал, будет ли в Москве на Новый год снег и мороз
19 декабря, 07:21
Он отметил, что по Москве трудно судить о заснеженности остальной территории России.
"Говорят, что Москва - это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг - везде, везде снег. Только Южная половина Европейской территории пока бесснежная", - добавил синоптик.
Панда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
13 декабря, 14:44
 
ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала