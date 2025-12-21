https://ria.ru/20251221/sneg-2063589535.html
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт. И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов", - сказал РИА Новости Вильфанд
.
Он отметил, что по Москве
трудно судить о заснеженности остальной территории России
.
"Говорят, что Москва - это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг - везде, везде снег. Только Южная половина Европейской территории пока бесснежная", - добавил синоптик.