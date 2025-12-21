Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Снежный покров установился на 95 процентах территории России, без снега остаются лишь Южный и Северо‑Кавказский федеральные округа, а также Московский регион, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говорят, что Москва - это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг - везде, везде снег. Только Южная половина Европейской территории пока бесснежная", - добавил синоптик.