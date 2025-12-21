https://ria.ru/20251221/slutskij-2063595699.html
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей - РИА Новости, 21.12.2025
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:07:00+03:00
2025-12-21T06:07:00+03:00
2025-12-21T06:07:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060999587.html
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
РИА Новости: Слуцкий попросил Роструд сократить рабочий день для родителей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
Соответствующее обращение в адрес главы Роструда Михаила Иванкова имеется в распоряжении РИА Новости. Как подчеркнул лидер партии, ЛДПР
уделяет отдельное внимание вопросу трудовых гарантий для родителей с детьми как одному из приоритетных аспектов в современном обеспечении благополучия семей.
"Учитывая социальную значимость вопроса и направленность государственной политики на решение демографических вопросов, прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Государственной Думе по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне", - сказано в документе.
Слуцкий
отметил, что данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми.
"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России", - заключается в документе.
Восьмого декабря депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ
законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ право родителей на сокращенную продолжительность рабочей недели - до 39 часов - с сохранением заработной платы.
Согласно действующему трудовому законодательству, в России рабочая неделя составляет не более 40 часов в неделю с выходными в субботу и воскресенье.