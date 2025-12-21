Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.

Соответствующее обращение в адрес главы Роструда Михаила Иванкова имеется в распоряжении РИА Новости. Как подчеркнул лидер партии, ЛДПР уделяет отдельное внимание вопросу трудовых гарантий для родителей с детьми как одному из приоритетных аспектов в современном обеспечении благополучия семей.

"Учитывая социальную значимость вопроса и направленность государственной политики на решение демографических вопросов, прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Государственной Думе по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне", - сказано в документе.

Слуцкий отметил, что данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми.

"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России", - заключается в документе.

Восьмого декабря депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ право родителей на сокращенную продолжительность рабочей недели - до 39 часов - с сохранением заработной платы.