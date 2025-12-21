Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей - РИА Новости, 21.12.2025
06:07 21.12.2025
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей - РИА Новости, 21.12.2025
Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих... РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роструд поддержать инициативу фракции ЛДПР в Госдуме по установлению сокращенного рабочего дня для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
Соответствующее обращение в адрес главы Роструда Михаила Иванкова имеется в распоряжении РИА Новости. Как подчеркнул лидер партии, ЛДПР уделяет отдельное внимание вопросу трудовых гарантий для родителей с детьми как одному из приоритетных аспектов в современном обеспечении благополучия семей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
10 декабря, 05:20
"Учитывая социальную значимость вопроса и направленность государственной политики на решение демографических вопросов, прошу вас концептуально поддержать предложение фракции ЛДПР в Государственной Думе по установлению сокращенного рабочего дня/недели родителям, имеющим несовершеннолетних детей, для возможности дальнейшей проработки конкретизированного механизма реализации инициативы на законодательном уровне", - сказано в документе.
Слуцкий отметил, что данная мера позволит создать баланс между осуществлением профессиональной деятельности и воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей, а также реализацией досуга с детьми.
"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество при реализации общественно значимых задач в интересах граждан России", - заключается в документе.
Восьмого декабря депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ право родителей на сокращенную продолжительность рабочей недели - до 39 часов - с сохранением заработной платы.
Согласно действующему трудовому законодательству, в России рабочая неделя составляет не более 40 часов в неделю с выходными в субботу и воскресенье.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
7 мая, 01:20
 
