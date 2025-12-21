Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
23:24 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/slovakiya-2063714023.html
Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией
Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией
Не только Словакия, но и все западные страны будут восстанавливать связи с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил словацкий президент Петер... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:24:00+03:00
2025-12-21T23:24:00+03:00
в мире
словакия
россия
братислава
петер пеллегрини
роберт фицо
в мире, словакия, россия, братислава, петер пеллегрини, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо
Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией

Президент Словакии: Запад обновит связи с РФ после конца конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 дек - РИА Новости. Не только Словакия, но и все западные страны будут восстанавливать связи с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.
"Думаю, что потом, когда война закончится и будет найдено некое послевоенное устройство и гарантия устойчивого мира, будут восстановлены нормальные торговые отношения и контакты с Российской Федерацией. И это будет делать не только Словакия, но и все страны на запад он нас. И потом, думаю, что вся эта проблематика исчезнет и каждый будет искать себе стабильные источники энергоресурсов", - сказал Пеллегрини в эфире словацкого телеканала ТА3 в воскресенье.
Президент Словакии высказала о возможности урегулирования на Украине
Президент Словакии высказала о возможности урегулирования на Украине
Вчера, 21:32
Он напомнил, что Словакия ранее зарабатывала на транспортировке газа на запад, но после прекращения Киевом транзита через украинскую территорию Братислава лишилась этого заработка. По его словам, Словакия может диверсифицировать поставки газа, но на данный момент это не та стабильность, к которой страна привыкла.
Правительство Словакии ранее обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России. Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы.
Министр юстиции Словакии Борис Суско в начале декабря сообщил, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз. Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил Фицо
19 декабря, 13:43
 
В миреСловакияРоссияБратиславаПетер ПеллегриниРоберт Фицо
 
 
