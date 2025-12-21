Президент Словакии заявил об обновлении связей Запада с Россией

БРАТИСЛАВА, 21 дек - РИА Новости. Не только Словакия, но и все западные страны будут восстанавливать связи с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.

Министр юстиции Словакии Борис Суско в начале декабря сообщил, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз. Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.