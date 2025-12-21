Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следствие отказалось назначать строительные экспертизы для оценки ущерба по делу о хищении более 100 миллионов рублей у участников проекта компании "Строим для семей" при строительстве жилых домов в Подмосковье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сотрудники МВД в феврале задержали гендиректора строительной компании ООО "Строим для семей" Дмитрия Семененко. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ). Суд отправил его под домашний арест.

С тех пор мера пресечения ему неоднократно продлевалась, следователь в своих ходатайствах настаивал на том, что требуется время, в том числе для проведения строительных экспертиз. Однако они так и не были назначены.

"От защитника обвиняемого Семененко Д.С. - Лебединцева О.В. поступило ходатайство о проведении судебных строительных экспертиз. В ходе предварительного следствия судебные строительные экспертизы не назначались", - говорится в материалах дела.

Между тем в минувшую среду суд продлил Семененко домашний арест до 20 февраля.

По словам Александра Карабанова, адвоката арестованного, ранее следователь заявлял в суде о необходимости проведения экспертиз, однако они до сих пор не были назначены. Защита считает, что экспертизы помогут следствию установить , что Семененко потратил деньги на строительство объектов, а не присвоил их.

По версии МВД, Семененко разместил в мессенджерах и соцсетях рекламу вложений в недвижимость, предлагая содействие в приобретении земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом осуществлял строительство домов, передавал средства партнерам на первоначальный взнос, ипотечные платежи, а от граждан получал ипотечные средства. После заключения договоров взятые на себя обязательства компания либо не выполняла, либо выполняла частично, считает следствие, допуская нарушения установленных норм и правил строительства.

В свою очередь, защита Семененко опровергла доводы следствия. Как пояснил РИА Новости Карабанов, проект "Строим для семей" не был услугой по строительству дома для личного проживания клиента. Договор заключался на условиях простого товарищества - соглашение о партнерстве. Частные лица оформляли ипотечный кредит и приобретали земельный участок на свое имя, а компания Семененко обеспечивала полный строительный цикл: выдавала первоначальный взнос, оплачивала ипотечные платежи, подбирала участок, строила дом и впоследствии продавала его. Прибыль от продажи объекта делилась между сторонами пополам.

"Согласно условиям договора, граждане-партнеры не покупали "дом под ключ", а входили в коммерческий проект с расчетом на будущую прибыль", – пояснил адвокат.

Он отметил, что в рамках такого сотрудничества были реализованы сотни объектов, "дома строились и продавались, а люди выходили из проектов с доходом".

Однако в 2024 году повысилась ключевая ставка, ипотека выросла до 25% годовых, существенно подорожали стройматериалы.