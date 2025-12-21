Рейтинг@Mail.ru
Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/sledstvie-2063698932.html
Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств
Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств - РИА Новости, 21.12.2025
Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств
Следствие отказалось назначать строительные экспертизы для оценки ущерба по делу о хищении более 100 миллионов рублей у участников проекта компании "Строим для... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:56:00+03:00
2025-12-21T20:56:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063287100.html
https://ria.ru/20251219/tsb-2063398846.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Следствие не назначило экспертизы по делу о хищении ипотечных средств

Следствие отказалось от экспертиз по делу о хищении 100 млн руб в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следствие отказалось назначать строительные экспертизы для оценки ущерба по делу о хищении более 100 миллионов рублей у участников проекта компании "Строим для семей" при строительстве жилых домов в Подмосковье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники МВД в феврале задержали гендиректора строительной компании ООО "Строим для семей" Дмитрия Семененко. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Вопросов в ипотечной сфере остается много, заявил Путин
19 декабря, 15:06
С тех пор мера пресечения ему неоднократно продлевалась, следователь в своих ходатайствах настаивал на том, что требуется время, в том числе для проведения строительных экспертиз. Однако они так и не были назначены.
"От защитника обвиняемого Семененко Д.С. - Лебединцева О.В. поступило ходатайство о проведении судебных строительных экспертиз. В ходе предварительного следствия судебные строительные экспертизы не назначались", - говорится в материалах дела.
Между тем в минувшую среду суд продлил Семененко домашний арест до 20 февраля.
По словам Александра Карабанова, адвоката арестованного, ранее следователь заявлял в суде о необходимости проведения экспертиз, однако они до сих пор не были назначены. Защита считает, что экспертизы помогут следствию установить , что Семененко потратил деньги на строительство объектов, а не присвоил их.
По версии МВД, Семененко разместил в мессенджерах и соцсетях рекламу вложений в недвижимость, предлагая содействие в приобретении земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом осуществлял строительство домов, передавал средства партнерам на первоначальный взнос, ипотечные платежи, а от граждан получал ипотечные средства. После заключения договоров взятые на себя обязательства компания либо не выполняла, либо выполняла частично, считает следствие, допуская нарушения установленных норм и правил строительства.
В свою очередь, защита Семененко опровергла доводы следствия. Как пояснил РИА Новости Карабанов, проект "Строим для семей" не был услугой по строительству дома для личного проживания клиента. Договор заключался на условиях простого товарищества - соглашение о партнерстве. Частные лица оформляли ипотечный кредит и приобретали земельный участок на свое имя, а компания Семененко обеспечивала полный строительный цикл: выдавала первоначальный взнос, оплачивала ипотечные платежи, подбирала участок, строила дом и впоследствии продавала его. Прибыль от продажи объекта делилась между сторонами пополам.
"Согласно условиям договора, граждане-партнеры не покупали "дом под ключ", а входили в коммерческий проект с расчетом на будущую прибыль", – пояснил адвокат.
Он отметил, что в рамках такого сотрудничества были реализованы сотни объектов, "дома строились и продавались, а люди выходили из проектов с доходом".
Однако в 2024 году повысилась ключевая ставка, ипотека выросла до 25% годовых, существенно подорожали стройматериалы.
Несмотря на это, подзащитный Карабанова успел достроить 14 домов за счет собственных средств, взяв порядка 40 миллионов в кредит. Адвокат считает , что спор носит не уголовный, а гражданско-правовой характер.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
19 декабря, 18:30
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала