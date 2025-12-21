Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывшему председателю Солнцевского районного суда Москвы Артему Матете, ранее арестованному по делу о мошенничестве, добавили уголовную статью о наркотиках, узнало РИА Новости из картотеки судебных дел.

На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. Впоследствии стало известно, что Матета арестован.