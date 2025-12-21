Рейтинг@Mail.ru
Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках - РИА Новости, 21.12.2025
13:41 21.12.2025
Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках
Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках - РИА Новости, 21.12.2025
Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках
Бывшему председателю Солнцевского районного суда Москвы Артему Матете, ранее арестованному по делу о мошенничестве, добавили уголовную статью о наркотиках,... РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках

Экс-председателю Солнцевского райсуда Москвы Матете добавили статью о наркотиках

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывшему председателю Солнцевского районного суда Москвы Артему Матете, ранее арестованному по делу о мошенничестве, добавили уголовную статью о наркотиках, узнало РИА Новости из картотеки судебных дел.
В ней указано, что дело в отношении Матеты поступило в Пресненский суд Москвы по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Рассмотрение дела должно начаться 23 декабря.
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
30 октября, 23:26
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий председателя Солнцевского районного суда Москвы.
На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. Впоследствии стало известно, что Матета арестован.
По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях.
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
24 ноября, 06:00
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Московский областной суд
 
 
