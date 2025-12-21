Экс-председателю Солнцевского суда Москвы добавили статью о наркотиках

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывшему председателю Солнцевского районного суда Москвы Артему Матете, ранее арестованному по делу о мошенничестве, добавили уголовную статью о наркотиках, узнало РИА Новости из картотеки судебных дел.
В ней указано, что дело в отношении Матеты поступило в Пресненский суд Москвы по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Рассмотрение дела должно начаться 23 декабря.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий председателя Солнцевского районного суда Москвы.
На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. Впоследствии стало известно, что Матета арестован.
По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях.