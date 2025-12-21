Рейтинг@Mail.ru
05:29 21.12.2025 (обновлено: 14:41 21.12.2025)
Следствие изучит финансы фигурантов дела о брянских фортификациях
Следствие изучит финансы фигурантов дела о брянских фортификациях

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие изучит финансы обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах дела говорится, что бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко был арестован, вину он не признает. Под стражей помимо него находится его сын и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальника управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
"Необходимо... получить выписки о движении денежных средств организаций и физических лиц, имеющих отношение к совершенному преступлению, после чего провести их анализ на предмет наличия сомнительных и незаконных операций", - цитируются в документе доводы следователя.
Там отмечается, что, хотя имущество обвиняемых и третьих лиц уже арестовано, следствие изучает, если ли у них еще имущество, на которое можно наложить обеспечительные меры.
Ущерб по делу оценивается в 818 миллионов рублей.
В сентябре Симоненко был уволен с поста вице-губернатора Брянской области в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте регионального правительства.
