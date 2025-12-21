Рейтинг@Mail.ru
Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа
21.12.2025
14:36 21.12.2025
Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа
Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края", следует из решения совета депутатов округа.
"Присвоить звание "Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края" Симоньян Маргарите Симоновне", - говорится в документе.
Глава округа Максим Бондаренко, в чьем Telegram-канале опубликовано решение, сообщил, что решение принято депутатами единогласно.
"Маргарита Симоновна очень любит Приморско-Ахтарский район и с большой теплотой на федеральных каналах рассказывает о его туристической привлекательности, красивой природе… Журналист с большой буквы, человек широкой души, патриот Кубани и России отныне и Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа", - добавил Бондаренко.
В минувший четверг Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара", сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, родившаяся и учившаяся в Краснодаре, начинала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
