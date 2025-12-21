Рейтинг@Mail.ru
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала
05:47 21.12.2025
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала
Движение поездов возобновлено в немецком городе Штутгарт после того, как главный вокзал города был эвакуирован, сообщает портал SWR.
в мире, штутгарт
В мире, Штутгарт
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала

В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации главного вокзала

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в Германии
Сотрудник полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Движение поездов возобновлено в немецком городе Штутгарт после того, как главный вокзал города был эвакуирован, сообщает портал SWR.
Ранее агентство DPA со ссылкой на правоохранителей передавало, что вокзал был эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного багажа, на месте проводилась операция федеральной полиции.
"Ограничения (поездов - ред.) на главном вокзале Штутгарта сняты", - говорится в публикации портала.
По информации SWR, в обнаруженном багаже находились "опасные жидкости".
