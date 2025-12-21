https://ria.ru/20251221/shtutgart-2063594727.html
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации вокзала
В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации главного вокзала
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Движение поездов возобновлено в немецком городе Штутгарт после того, как главный вокзал города был эвакуирован, сообщает портал SWR
Ранее агентство DPA со ссылкой на правоохранителей передавало, что вокзал был эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного багажа, на месте проводилась операция федеральной полиции.
"Ограничения (поездов - ред.) на главном вокзале Штутгарта
сняты", - говорится в публикации портала.
По информации SWR, в обнаруженном багаже находились "опасные жидкости".