В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
Главный железнодорожный вокзал немецкого города Штутгарт эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного багажа, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T00:06:00+03:00
2025-12-21T00:06:00+03:00
2025-12-21T00:33:00+03:00
в мире
штутгарт
штутгарт
в мире, штутгарт
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
В Штутгарте эвакуировали железнодорожный вокзал из-за подозрительного багажа