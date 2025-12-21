Рейтинг@Mail.ru
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал - РИА Новости, 21.12.2025
00:06 21.12.2025 (обновлено: 00:33 21.12.2025)
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал - РИА Новости, 21.12.2025
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал
Главный железнодорожный вокзал немецкого города Штутгарт эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного багажа, передает агентство DPA со ссылкой на...
в мире, штутгарт
В мире, Штутгарт
В Штутгарте эвакуировали главный железнодорожный вокзал

В Штутгарте эвакуировали железнодорожный вокзал из-за подозрительного багажа

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Главный железнодорожный вокзал немецкого города Штутгарт эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного багажа, передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
"Главный железнодорожный вокзал Штутгарта эвакуируют из-за подозрительного багажа. Операцию проводит крупный контингент федеральной полиции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя полиции.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев
29 ноября, 02:06
Отмечается, что движение поездов частично ограничено.
В свою очередь, портал SWR со ссылкой на полицию информирует, что эвакуация затронула всю верхнюю часть вокзала.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
28 ноября, 00:37
 
