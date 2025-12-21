Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран войны Николай Шишкин
14:04 21.12.2025
Умер ветеран войны Николай Шишкин
Умер ветеран войны Николай Шишкин
нижний новгород
нижегородская область
россия
нижний новгород
нижегородская область
россия
нижний новгород, нижегородская область, россия
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин
© Фото : Мэрия Нижнего Новгорода/ВКонтакте
Ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин скончался в возрасте 104 лет, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Николай Федорович Шишкин скончался сегодня", - рассказали агентству в мэрии.
Четырнадцатого декабря ветерану исполнилось 104 года.
Как сообщается в Telegram-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в годы Великой Отечественной войны Шишкин был бортмехаником, обслуживал Пе-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. После войны больше 20 лет посвятил Северному флоту. В 2024 году исполнилась его мечта - он увидел парад на Красной площади, сидел на трибуне вместе с президентом России. В мае 2025 года он вновь принял участие в Параде Победы в Москве.
 
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
 
 
