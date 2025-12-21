https://ria.ru/20251221/shishkin-2063639278.html
Умер ветеран войны Николай Шишкин
Ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин скончался в возрасте 104 лет, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 21.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Ветеран войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Шишкин скончался в возрасте 104 лет, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Николай Федорович Шишкин скончался сегодня", - рассказали агентству в мэрии.
Четырнадцатого декабря ветерану исполнилось 104 года.
Как сообщается в Telegram-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
, в годы Великой Отечественной войны Шишкин был бортмехаником, обслуживал Пе-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. После войны больше 20 лет посвятил Северному флоту. В 2024 году исполнилась его мечта - он увидел парад на Красной площади, сидел на трибуне вместе с президентом России
. В мае 2025 года он вновь принял участие в Параде Победы в Москве
.