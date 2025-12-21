Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 21.12.2025 (обновлено: 12:32 21.12.2025)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Сумская область
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий "Севера"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населенных пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей", - отмечает Минобороны РФ
Заголовок открываемого материала