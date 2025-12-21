https://ria.ru/20251221/sever-2063628751.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий "Севера"