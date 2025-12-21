ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Сербский журналист Марио Бойич в ходе поездки в Донбасс в интервью РИА Новости выразил надежду, что Сербия не будет поставлять оружие для Украины.
По его словам, тот факт, что сербское оружие оказывается в руках киевского режима, является самой большой ошибкой Сербии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.