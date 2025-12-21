Рейтинг@Mail.ru
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 21.12.2025
04:26 21.12.2025
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 21.12.2025
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
Сербский журналист Марио Бойич в ходе поездки в Донбасс в интервью РИА Новости выразил надежду, что Сербия не будет поставлять оружие для Украины. РИА Новости, 21.12.2025
в мире
сербия
украина
россия
александр вучич
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сербия
украина
россия
в мире, сербия, украина, россия, александр вучич, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сербия, Украина, Россия, Александр Вучич, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине

РИА Новости: Бойич надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Сербский журналист Марио Бойич в ходе поездки в Донбасс в интервью РИА Новости выразил надежду, что Сербия не будет поставлять оружие для Украины.
"Я думаю, так как Россия сильная и мощная страна, в будущем этого (поставок Сербией оружия Киеву - ред.) не будет, что Сербия останется в стороне и будет нейтральной, как и должно быть в смысле вооружения. И да - надеюсь на разум властей Сербии в будущем", - заявил РИА Новости Бойич.
По его словам, тот факт, что сербское оружие оказывается в руках киевского режима, является самой большой ошибкой Сербии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
В миреСербияУкраинаРоссияАлександр ВучичМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
