В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Путевки на бесплатное лечение в санаторий могут получить льготные категории граждан РФ, в частности дети-инвалиды, инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

"Путевки на бесплатное лечение в санатории могут представляться как по федеральной, так и региональной льготе. Получить путевку и поправить здоровье могут льготные категории граждан: инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске, дети-инвалиды и другие", - сказала Фролова

Парламентарий отметила, что каждый регион вправе дополнять список льготных категорий, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Кроме того, по ее словам, взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать один человек.

"Главным условием получения путевки является обязательное оформление медицинской справки, которую можно получить в территориальной поликлинике по месту жительства. Это медицинское заключение, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур", - подчеркнула она.

Фролова добавила, что граждане РФ должны помнить о медицинских противопоказаниях, которые могут стать основанием для отказа в санаторно-курортном лечении. Депутат уточнила, что показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения следует обсудить с лечащим врачом.