Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2 - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 21.12.2025 (обновлено: 20:22 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/samolet-2063693320.html
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2 - РИА Новости, 21.12.2025
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2
Белоруссия ожидает поступления в декабре очередной партии самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:16:00+03:00
2025-12-21T20:22:00+03:00
белоруссия
ми-35
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994194986_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_a04327bbd9d3a06e0d00aedcaf02905f.jpg
https://ria.ru/20251221/vvs-2063663546.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994194986_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_616600f31ce1915e7dd61741b7e136e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, ми-35, в мире
Белоруссия, Ми-35, В мире
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2

Белоруссия ожидает поступления в декабре очередной партии самолетов Су-30СМ2

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Белоруссия ожидает поступления в декабре очередной партии самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович.
"И вот буквально сейчас в декабре к нам придет еще одна партия Су-30СМ2", - сказал он телеканалу СТВ.
Лукьянович отметил, что процесс поступления нового вооружения в белорусскую армию идет непрерывно, в частности, в 2025 году поступили ЗРК "Тор", самолеты Су-30СМ2, вертолеты Ми-35.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
ВВС Турции провели учебный полет с боевыми самолетами над Черным морем
Вчера, 16:48
 
БелоруссияМи-35В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала