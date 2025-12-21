https://ria.ru/20251221/samolet-2063693320.html
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2
Белоруссия ожидает поступления партии самолетов Су-30СМ2
Белоруссия ожидает поступления в декабре очередной партии самолетов Су-30СМ2, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей... РИА Новости, 21.12.2025
