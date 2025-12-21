https://ria.ru/20251221/samolet-2063617028.html
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку
Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Чукурова из-за неблагоприятных погодных... РИА Новости, 21.12.2025
Летевший из Москвы в Анталью борт Pegasus вынужденно сел в аэропорту Чукурова