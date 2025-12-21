Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:43 21.12.2025 (обновлено: 10:45 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/samolet-2063617028.html
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 21.12.2025
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку
Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Чукурова из-за неблагоприятных погодных... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:43:00+03:00
2025-12-21T10:45:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
москва
airbus a320
турция
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792528780_0:133:1024:709_1920x0_80_0_0_210c608e04b1a1135db31338e891065a.jpg
https://ria.ru/20251219/chp-2063363832.html
анталья (провинция)
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792528780_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_268e503f526cd35a17c1b925f0fed0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), москва, airbus a320, турция, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Москва, Airbus A320, Турция, Новости - Туризм
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку

Летевший из Москвы в Анталью борт Pegasus вынужденно сел в аэропорту Чукурова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Самолет компании Pegasus
Самолет компании Pegasus - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Самолет компании Pegasus. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 21 декабря — РИА Новости. Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Чукурова из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила новостная платформа турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya.
Ранее метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в курортной Анталье в воскресенье.
"Самолёт Airbus A320neo с регистрационным номером TC-NBO, выполнявший рейс Pegasus PC1577 по маршруту Москва — Анталья, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта и был направлен на запасной аэродром в Чукурове", - говорится в сообщении платформы в соцсети Х.
В регионе наблюдаются грозовые ливни, а также кучево-дождевые облака на высоте около 1500 футов.
Пассажирский самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии
19 декабря, 17:20
 
ТуризмАнталья (провинция)МоскваAirbus A320ТурцияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала