В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Фитнес-тренер из Рыбинска Ярославской области ударил ногой девушку в магазине

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как фитнес-тренер из Рыбинска Ярославской области ударил ногой девушку в магазине якобы из-за того, что она не пропустила вперед его подругу, фитнес-клуб сообщил об увольнении сотрудника.

В соцсетях появилось видео, сделанное в одном из супермаркетов Рыбинска . На нем мужчина с девушкой выходят из магазина. Мужчина проходит в дверь вперед, за ним его подруга, одновременно с ней в дверь магазина входит другая девушка. Без видимой причины мужчина бросается за вошедшей и сначала толкает ее, а затем бьет ее в грудь ногой, из-за чего та падает. В соцсетях предположили, что мужчине, которого все знают, как местного фитнес-тренера, не понравилась, что вошедшая девушка не пропустила вперед его подругу.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Клуб DDX Fitness Рыбинск подтвердил, что запечатленный на видео мужчина – их сотрудник.