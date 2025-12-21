Рейтинг@Mail.ru
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине
15:58 21.12.2025
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине - РИА Новости, 21.12.2025
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине
Полиция начала проверку после того, как фитнес-тренер из Рыбинска Ярославской области ударил ногой девушку в магазине якобы из-за того, что она не пропустила... РИА Новости, 21.12.2025
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как фитнес-тренер из Рыбинска Ярославской области ударил ногой девушку в магазине якобы из-за того, что она не пропустила вперед его подругу, фитнес-клуб сообщил об увольнении сотрудника.
В соцсетях появилось видео, сделанное в одном из супермаркетов Рыбинска. На нем мужчина с девушкой выходят из магазина. Мужчина проходит в дверь вперед, за ним его подруга, одновременно с ней в дверь магазина входит другая девушка. Без видимой причины мужчина бросается за вошедшей и сначала толкает ее, а затем бьет ее в грудь ногой, из-за чего та падает. В соцсетях предположили, что мужчине, которого все знают, как местного фитнес-тренера, не понравилась, что вошедшая девушка не пропустила вперед его подругу.
"Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Клуб DDX Fitness Рыбинск подтвердил, что запечатленный на видео мужчина – их сотрудник.
"Наша команда осведомлена о ситуации с участием тренера-партнера DDX Fitness, случившейся в одном из магазинов города. Мы не приемлем проявление насилия в любых формах. Сотрудничество с данным тренером было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе. Договор расторгнут в полном соответствии с законом", - сообщил клуб на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
