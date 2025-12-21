https://ria.ru/20251221/roszdravnadzor-2063644038.html
Росздравнадзор проверяет информацию об инциденте в московской клинике
2025-12-21T14:40:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
