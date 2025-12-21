Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор проверяет информацию об инциденте в московской клинике - РИА Новости, 21.12.2025
14:40 21.12.2025
Росздравнадзор проверяет информацию об инциденте в московской клинике
© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет информацию об инциденте в московской частной клинике пластической хирургии, где мужчина якобы впал в кому после операции, сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах писали, что советник гендиректора сервиса HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции в частной клинике Москвы. По их данным, мужчине сделали липосакцию живота, сразу после процедуры у него остановилось дыхание. Врачи частной клиники вызвали скорую помощь и провели ему реанимацию, Терентьева доставили в столичную больницу.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверяет информацию об инциденте в московской частной клинике пластической хирургии, где по сообщениям СМИ, мужчина впал в кому после операции по липосакции живота", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
