13:38 21.12.2025
Ульянов назвал Россию первой в сфере стратегических вооружений
россия, вена, сша, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов назвал Россию первой в сфере стратегических вооружений

Ульянов: Россия занимает первое место в мире в сфере стратегических вооружений

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире в области стратегических вооружений, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я считаю, что в сфере стратегических вооружений Россия - номер один", - написал Ульянов в соцсети X, комментируя опубликованный аккаунтом World of Statistics рейтинг 30 самых сильных армий мира, в котором Россия заняла вторую позицию.
При этом в представленном рейтинге первое место отводится США, второе - России, третье - Китаю.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия стала лидером в сфере беспилотников, заявил Путин
Россия, Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат)
 
 
