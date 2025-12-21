https://ria.ru/20251221/rossiya-2063636052.html
Ульянов назвал Россию первой в сфере стратегических вооружений
Ульянов назвал Россию первой в сфере стратегических вооружений
Россия занимает первое место в мире в области стратегических вооружений, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 21.12.2025
Ульянов назвал Россию первой в сфере стратегических вооружений
Ульянов: Россия занимает первое место в мире в сфере стратегических вооружений