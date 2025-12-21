В базу сайта "Миротворец" внесли данные еще 12 детей из России

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Данные еще 12 детей из РФ в возрасте от двух до пяти лет внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.
Накануне в базу ресурса были внесены данные 20 детей.
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
11 сентября, 08:23
На сайте указано, что дети внесены в базу якобы из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы".
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В базу "Миротворца" внесли шестилетнюю девочку
14 сентября, 06:28