В базу сайта "Миротворец" внесли данные еще 12 детей из России

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Данные еще 12 детей из РФ в возрасте от двух до пяти лет внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.

Накануне в базу ресурса были внесены данные 20 детей.

На сайте указано, что дети внесены в базу якобы из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательное нарушение государственной границы".

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.

Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".