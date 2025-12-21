СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией

"В ближайшие дни мы определим оптимальный формат для начала этого процесса", — привело агентство заявление Елисейского дворца.

В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

Как тогда отметил Песков, беседа была содержательной. По данным AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой.