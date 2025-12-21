Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией
13:42 21.12.2025 (обновлено: 14:06 21.12.2025)
СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией
СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией
Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией, пишет AFP. РИА Новости, 21.12.2025
СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией

Елисейский дворец в ближайшее время определит оптимальный формат диалога с РФ

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией, пишет AFP.
«

"В ближайшие дни мы определим оптимальный формат для начала этого процесса", — привело агентство заявление Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
19 декабря, 15:40

В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

Со своей стороны, президент Владимир Путин готов к восстановлению контактов с Парижем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, возможный диалог лидеров двух государств должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
19 декабря, 18:37
В июле лидеры России и Франции провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
Как тогда отметил Песков, беседа была содержательной. По данным AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
4 декабря, 09:23
 
