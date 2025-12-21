СМИ: Париж намерен определить формат для восстановления диалога с Россией

ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией, пишет AFP.
«
"В ближайшие дни мы определим оптимальный формат для начала этого процесса", — привело агентство заявление Елисейского дворца.
В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
Со своей стороны, президент Владимир Путин готов к восстановлению контактов с Парижем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, возможный диалог лидеров двух государств должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В июле лидеры России и Франции провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
Как тогда отметил Песков, беседа была содержательной. По данным AFP со ссылкой на Елисейский дворец, Париж подтвердил намерение продолжить контакты с Москвой.
