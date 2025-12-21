https://ria.ru/20251221/rossija-2063601007.html
Посол рассказал о роли России в получении Малайзией статуса партнера БРИКС
Посол рассказал о роли России в получении Малайзией статуса партнера БРИКС - РИА Новости, 21.12.2025
Посол рассказал о роли России в получении Малайзией статуса партнера БРИКС
Россия сыграла важную роль в получении Малайзией статуса партнера БРИКС в 2024 году, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай. РИА Новости, 21.12.2025
Посол рассказал о роли России в получении Малайзией статуса партнера БРИКС
