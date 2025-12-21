Рейтинг@Mail.ru
07:31 21.12.2025
Посол рассказал о роли России в получении Малайзией статуса партнера БРИКС
Россия сыграла важную роль в получении Малайзией статуса партнера БРИКС в 2024 году, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай. РИА Новости, 21.12.2025
россия, малайзия, брикс, в мире
Россия, Малайзия, БРИКС, В мире
Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия сыграла важную роль в получении Малайзией статуса партнера БРИКС в 2024 году, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.
"Россия сыграла важную роль в получении нами статуса партнера БРИКС. Малайзия стала партнером при российском председательстве в объединении", - сказал он.
По оценке посла, это объединение очень важно для улучшения двусторонних отношений между Малайзией и Россией.
