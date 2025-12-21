Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают введение безвизового въезда в РФ для малайзийцев, аналогичного уже действующему режиму для россиян в Малайзии, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.