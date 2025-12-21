Рейтинг@Mail.ru
Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:21 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/rossija-2063599949.html
Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев
Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев - РИА Новости, 21.12.2025
Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев
Россия и Малайзия прорабатывают введение безвизового въезда в РФ для малайзийцев, аналогичного уже действующему режиму для россиян в Малайзии, рассказал РИА... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:21:00+03:00
2025-12-21T07:21:00+03:00
туризм
россия
малайзия
москва
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_49127c3be616dc299ad22b634083df1f.jpg
https://ria.ru/20251007/rossija-2046911696.html
россия
малайзия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155613/87/1556138772_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_700f561fb9fab5de23632d9786357b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, москва, туризм
Туризм, Россия, Малайзия, Москва, Туризм
Россия и Малайзия работают над введением безвиза для малайзийцев

РИА Новости: Россия и Малайзия обсуждают безвизовый въезд для малайзийцев

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Паспортный контроль на пограничном пункте пропуска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают введение безвизового въезда в РФ для малайзийцев, аналогичного уже действующему режиму для россиян в Малайзии, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.
"Идут переговоры насчет того, чтобы малайзийцы могли приезжать в Россию на таких же условиях тридцатидневного безвизового пребывания", - сказал он.
Дипломат добавил, что в интересах туризма малайзийская сторона надеется на такое нововведение.
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами
7 октября, 18:12
 
ТуризмРоссияМалайзияМоскваТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала