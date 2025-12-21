https://ria.ru/20251221/rossija-2063595549.html
Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов
Более 700 человек в 2025 году были исключены из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 700 человек в 2025 году были исключены из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"Отметим, что в 2025 году из перечня исключено более 700 физических лиц", - рассказали в ведомстве.
В январе-июне 2025 года Росфинмониторинг
исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек, сообщали РИА Новости ранее в ведомстве.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.