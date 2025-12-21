Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 700 человек в 2025 году были исключены из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

"Отметим, что в 2025 году из перечня исключено более 700 физических лиц", - рассказали в ведомстве.

В январе-июне 2025 года Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек, сообщали РИА Новости ранее в ведомстве.