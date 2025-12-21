Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов - РИА Новости, 21.12.2025
06:05 21.12.2025
Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов
Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов
Более 700 человек в 2025 году были исключены из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:05:00+03:00
2025-12-21T06:05:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
россия
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Росфинмониторинг за год исключил более 700 человек из списка террористов

РИА Новости: за год из списка террористов исключили более 700 человек

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 700 человек в 2025 году были исключены из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"Отметим, что в 2025 году из перечня исключено более 700 физических лиц", - рассказали в ведомстве.
В январе-июне 2025 года Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек, сообщали РИА Новости ранее в ведомстве.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
