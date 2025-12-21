https://ria.ru/20251221/rossija-2063594068.html
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай - РИА Новости, 21.12.2025
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай
Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T05:30:00+03:00
2025-12-21T05:30:00+03:00
2025-12-21T05:30:00+03:00
экономика
россия
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676766_0:404:2921:2047_1920x0_80_0_0_57975b648ffb0a2c7b609d572eb3babf.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057305523.html
https://ria.ru/20251220/kitaj-2063490057.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571676766_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_f2153af2762d2071f51b5e00791a0ea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, сша
Экономика, Россия, Китай, США
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай
РИА Новости: Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за одиннадцать месяцев Китай
ввез водки из России
на 2,1 миллиона долларов, при этом годом ранее за аналогичный период импорт составил 1,2 миллиона.
При этом в конце осени импорт составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза больше уровня месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая, когда импорт составил 330,8 тысячи долларов.
В результате по итогам 11 месяцев российские компании стали третьими основными экспортерами водки на китайский рынок. Больше поставляли только Швеция
(15,2 миллиона долларов) и Индонезия
(2,2 миллиона).
Опережавшие Россию в прошлом году Франция
, США
и Британия сейчас занимают пятое, седьмое и восьмое места соответственно.