Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай - РИА Новости, 21.12.2025
05:30 21.12.2025
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай
Дарья Буймова
Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Всего за одиннадцать месяцев Китай ввез водки из России на 2,1 миллиона долларов, при этом годом ранее за аналогичный период импорт составил 1,2 миллиона.
При этом в конце осени импорт составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза больше уровня месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая, когда импорт составил 330,8 тысячи долларов.
В результате по итогам 11 месяцев российские компании стали третьими основными экспортерами водки на китайский рынок. Больше поставляли только Швеция (15,2 миллиона долларов) и Индонезия (2,2 миллиона).
Опережавшие Россию в прошлом году Франция, США и Британия сейчас занимают пятое, седьмое и восьмое места соответственно.
Заголовок открываемого материала