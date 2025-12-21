Россия обогнала США и Францию по поставкам водки в Китай

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия за 11 месяцев нарастила поставки водки в Китай в 1,7 раза и обогнала США, Великобританию и Францию, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

При этом в конце осени импорт составил 134,6 тысячи долларов, что в 1,6 раза больше уровня месяцем ранее. Это стало максимальным значением с мая, когда импорт составил 330,8 тысячи долларов.