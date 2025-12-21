"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву, который основан на бюджете союза, может обернуться бумерангом, пишет Welt.
"[Президент России Владимир — Прим. ред.] Путин, который и без того находится в более выгодном положении в плане переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании благодаря военным успехам, способности к затяжному противостоянию, огромному резерву новых солдат <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров", — говорится в публикации.
Автор статьи добавил, что схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, и финансовое бремя ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
Отмечается, что решение блока по финансированию Киева также может встретить сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.