Рейтинг@Mail.ru
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/reshenie-2063694750.html
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России - РИА Новости, 21.12.2025
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России
Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву, который основан на бюджете союза, может обернуться бумерангом, пишет Welt. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:24:00+03:00
2025-12-21T20:24:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
антониу кошта
евросовет
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3686358cee016401c934d7d2bca4ba3e.jpg
https://ria.ru/20251221/territorii-2063649974.html
https://ria.ru/20251221/mir-2063681128.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2bdc8e911e21b2b855d0d72afc866928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, антониу кошта, евросовет, welt, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросовет, Welt, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России

Welt: решение ЕС по предоставлению кредита Украине не впечатлило Россию

© AP Photo / Omar Havana Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сложный финансовый маневр ЕС с предоставлением кредита Киеву, который основан на бюджете союза, может обернуться бумерангом, пишет Welt.
"[Президент России Владимир — Прим. ред.] Путин, который и без того находится в более выгодном положении в плане переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании благодаря военным успехам, способности к затяжному противостоянию, огромному резерву новых солдат <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина
Вчера, 15:34
Автор статьи добавил, что схема, по которой долг Украины якобы должна будет выплатить Россия, не сработает, и финансовое бремя ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
Отмечается, что решение блока по финансированию Киева также может встретить сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе набросились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
Вчера, 18:58
 
В миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампАнтониу КоштаЕвросоветWeltЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала