Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие снова обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.