Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина - РИА Новости, 21.12.2025
20:59 21.12.2025
Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина
Новости
Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие снова обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Разина. Судебное заседание назначено на 26 декабря", - сказал собеседник агентства.
Ранее следствие уже просило суд о заочном аресте Разина, однако затем материал отозвали. Причины такого решения не сообщались.
