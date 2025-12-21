Умерла известная переводчица Наталия Рахманова

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советская и российская переводчица с английского языка, подарившая читателям первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина "Хоббит, или Туда и Обратно", Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин.
"Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.
Информацию о прощании, по его словам, он опубликует позже.
Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ и с конца 1950-х занималась литературными переводами. Ее первым опубликованным переводом стал рассказ Клиффорда Саймака "Однажды на Меркурии" в 1957 году.
Рахманова перевела на русский язык множество произведений известных британских и американских писателей, среди которых - Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Агата Кристи, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Гилберт Кит Честертон и многие другие.
