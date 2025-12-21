Умерла известная переводчица Наталия Рахманова

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советская и российская переводчица с английского языка, подарившая читателям первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина "Хоббит, или Туда и Обратно", Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин.