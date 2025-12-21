Рейтинг@Mail.ru
Умерла известная переводчица Наталия Рахманова
Культура
 
17:58 21.12.2025
Умерла известная переводчица Наталия Рахманова
Умерла известная переводчица Наталия Рахманова
Советская и российская переводчица с английского языка, подарившая читателям первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина "Хоббит, или Туда и Обратно", Наталия... РИА Новости, 21.12.2025
культура
россия
ленинград
агата кристи (агата маллоуэн)
герберт уэллс
фрэнсис скотт фицджеральд
наталия рахманова
литература
россия, ленинград, агата кристи (агата маллоуэн), герберт уэллс, фрэнсис скотт фицджеральд, наталия рахманова, литература
Культура, Россия, Ленинград, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Герберт Уэллс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Наталия Рахманова, Литература
Умерла известная переводчица Наталия Рахманова

Первая переводчица "Хоббита" Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советская и российская переводчица с английского языка, подарившая читателям первый перевод повести Джона Р.Р. Толкина "Хоббит, или Туда и Обратно", Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин.
"Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.
Информацию о прощании, по его словам, он опубликует позже.
Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ и с конца 1950-х занималась литературными переводами. Ее первым опубликованным переводом стал рассказ Клиффорда Саймака "Однажды на Меркурии" в 1957 году.
Рахманова перевела на русский язык множество произведений известных британских и американских писателей, среди которых - Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Агата Кристи, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Гилберт Кит Честертон и многие другие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
