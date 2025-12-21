Рейтинг@Mail.ru
Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/radiatsiya-2062730569.html
Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского
Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского - РИА Новости, 21.12.2025
Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского
Ефим Павлович Славский — человек-легенда, 30 лет возглавлявший "атомное министерство". Не случайно коллеги дали ему прозвище "Великий". РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T08:30:00+03:00
2025-12-21T08:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734602_0:167:3078:1899_1920x0_80_0_0_05a53503c0d63ff7781adad80adee348.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ae64a7b4fca23037ce15e04768e2fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник руководителю отечественной атомной отрасли Ефиму Славскому
Памятник руководителю отечественной атомной отрасли Ефиму Славскому - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Ефим Павлович Славский — человек-легенда, 30 лет возглавлявший "атомное министерство". Не случайно коллеги дали ему прозвище "Великий".
Как сложилась жизнь “сверхсекретного” руководителя?

Из крестьян в министры

Биография Славского — классический для его поколения путь из самых низов в государственную элиту СССР.
Он родился в 1898 году в обычной крестьянской семье. Мальчик рано начал работать — пас скот, в 13 готовил соломенные веревки для труболитейного производства на Макеевском заводе. В 15 пошел на рудник подручным слесаря.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год
Бойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год
Его дальнейшую судьбу определила революция 1917 года. Юноша вступил в Красную Армию, воевал в Первой Конной армии Семена Буденного, дослужился до комиссара бригады. Первой наградой Ефима Славского стали серебряные часы от ВЦИК. А на память от Буденного у него остался кавалергардский палаш с именной гравировкой.

Промышленный генерал

По-настоящему Славский проявил себя во время индустриализации — оказался блестящим организатором производства. Он руководил заводом "Электроцинк" во Владикавказе. Затем в 1939 году Славский был назначен руководителем крупнейшего Днепровского алюминиевого завода в Запорожье.
Во время войны он успешно эвакуировал завод на Урал и нарастил выпуск стратегически важного в тот момент металла. Его наградили тремя орденами Ленина.
© РИА Новости / Константин Басов | Перейти в медиабанкЗавод "Электроцинк" во Владикавказе
Завод Электроцинк во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Константин Басов
Перейти в медиабанк
Завод "Электроцинк" во Владикавказе
Именно опыт "промышленного генерала" привел Славского в 1946 году в сверхсекретное Первое главное управление — сердце советского атомного проекта.

Начинать пришлось с нуля

Рекомендовал его в атомную отрасль Игорь Курчатов, основатель Института атомной энергии, который разглядел в директоре завода прекрасного управленца.
"Представить себе трудно, как я себя чувствовал! Смертельно перепугался. Что я там буду делать, я ж там абсолютно ничего не понимаю. А мне уже за 40. Начинать пришлось с нуля..." — вспоминал позже Славский.
© http://www.sciam.ru/Ядерное оружие
Ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© http://www.sciam.ru/
Ядерное оружие
Время показало, что Курчатов был прав. Ефим Павлович возглавил Министерство среднего машиностроения (так официально именовалась атомная отрасль) в 1957 году и руководил им почти полные 30 лет.

Три смертельные дозы радиации

С момента, когда Славский возглавил министерство, не было ни единого случая, чтобы на этом событии не присутствовал он сам — будь то пуск нового реактора, комбината или открытие исследовательской лаборатории.
Его стиль руководства был основан на личной ответственности. Обладая от природы отменным здоровьем, он не боялся первым идти в опасные зоны на полигонах и предприятиях. Такая самоотверженность дорого ему обошлась.
© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности
По подсчетам медиков, за всю карьеру Славский "впитал" около 1500 рентген радиации, что эквивалентно трем смертельным разовым дозам. Ефим Павлович не просто выжил — даже сохранял активность, бегая на лыжах до глубокой старости. Вероятно, дело в том, что накопление радиации шло медленными темпами, благодаря чему организм успевал адаптироваться.

"Ефим Великий"

В министерстве за Славским укрепилось прозвище "Ефим Великий". Он был человеком "горячим", мог вспылить, устроить разнос провинившемуся, отругать нецензурно, но также без оглядки, смело стоял за справедливость, вступался за подчиненных.
Известен случай, когда инженера обязали следить за поступлением на склад завода "Б" оборудования, перечень которого зачем-то сделали секретным. Инженер, не думая, переписал его в записную книжку, которую носил с собой в кармане. Об этом прознали в КГБ, и рабочего приговорили к 1,5 годам.
© Fotolia / kosssmosssРучка
Ручка - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Fotolia / kosssmosss
Ручка
Дело дошло до Славского, он вмешался, рассекретил чертеж с перечнем оборудования. Инженер был освобожден и посвятил себя вплоть до пенсии работе на азотной станции.

Не сложились отношения с Горбачевым

В 1986-м Славского отправили в отставку. Он сильно переживал из-за аварии в Чернобыле, но ушел не из-за этого: "не те люди" пришли к власти.
С Михаилом Горбачевым у него были плохие отношения еще со ставропольского периода будущего генсека. Как-то на заседании Военно-промышленной комиссии Горбачев долго и нудно объяснял собравшимся, что такое перестройка.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБорис Ельцин и Михаил Горбачев
Борис Ельцин и Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Борис Ельцин и Михаил Горбачев
"Что он говорит, кому надо перестраиваться, тому пусть и объясняет, а мы и так работать умеем", — недовольно ворчал Славский.
Ушел из жизни Ефим Павлович 28 ноября 1991 года на 94-м году. Вместе с великой эпохой, в год распада страны, которой он верно служил долгие годы.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала