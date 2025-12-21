Остался жив после трех смертельных доз радиации: судьба Ефима Славского

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Ефим Павлович Славский — человек-легенда, 30 лет возглавлявший "атомное министерство". Не случайно коллеги дали ему прозвище "Великий".

Как сложилась жизнь “сверхсекретного” руководителя?

Из крестьян в министры

Биография Славского — классический для его поколения путь из самых низов в государственную элиту СССР.

Он родился в 1898 году в обычной крестьянской семье. Мальчик рано начал работать — пас скот, в 13 готовил соломенные веревки для труболитейного производства на Макеевском заводе. В 15 пошел на рудник подручным слесаря.

Его дальнейшую судьбу определила революция 1917 года. Юноша вступил в Красную Армию, воевал в Первой Конной армии Семена Буденного, дослужился до комиссара бригады. Первой наградой Ефима Славского стали серебряные часы от ВЦИК. А на память от Буденного у него остался кавалергардский палаш с именной гравировкой.

Промышленный генерал

По-настоящему Славский проявил себя во время индустриализации — оказался блестящим организатором производства. Он руководил заводом "Электроцинк" во Владикавказе. Затем в 1939 году Славский был назначен руководителем крупнейшего Днепровского алюминиевого завода в Запорожье.

Во время войны он успешно эвакуировал завод на Урал и нарастил выпуск стратегически важного в тот момент металла. Его наградили тремя орденами Ленина.

Именно опыт "промышленного генерала" привел Славского в 1946 году в сверхсекретное Первое главное управление — сердце советского атомного проекта.

Начинать пришлось с нуля

Рекомендовал его в атомную отрасль Игорь Курчатов, основатель Института атомной энергии, который разглядел в директоре завода прекрасного управленца.

"Представить себе трудно, как я себя чувствовал! Смертельно перепугался. Что я там буду делать, я ж там абсолютно ничего не понимаю. А мне уже за 40. Начинать пришлось с нуля..." — вспоминал позже Славский.

© http://www.sciam.ru/ Ядерное оружие © http://www.sciam.ru/ Ядерное оружие

Время показало, что Курчатов был прав. Ефим Павлович возглавил Министерство среднего машиностроения (так официально именовалась атомная отрасль) в 1957 году и руководил им почти полные 30 лет.

Три смертельные дозы радиации

С момента, когда Славский возглавил министерство, не было ни единого случая, чтобы на этом событии не присутствовал он сам — будь то пуск нового реактора, комбината или открытие исследовательской лаборатории.

Его стиль руководства был основан на личной ответственности. Обладая от природы отменным здоровьем, он не боялся первым идти в опасные зоны на полигонах и предприятиях. Такая самоотверженность дорого ему обошлась.

По подсчетам медиков, за всю карьеру Славский "впитал" около 1500 рентген радиации, что эквивалентно трем смертельным разовым дозам. Ефим Павлович не просто выжил — даже сохранял активность, бегая на лыжах до глубокой старости. Вероятно, дело в том, что накопление радиации шло медленными темпами, благодаря чему организм успевал адаптироваться.

"Ефим Великий"

В министерстве за Славским укрепилось прозвище "Ефим Великий". Он был человеком "горячим", мог вспылить, устроить разнос провинившемуся, отругать нецензурно, но также без оглядки, смело стоял за справедливость, вступался за подчиненных.

Известен случай , когда инженера обязали следить за поступлением на склад завода "Б" оборудования, перечень которого зачем-то сделали секретным. Инженер, не думая, переписал его в записную книжку, которую носил с собой в кармане. Об этом прознали в КГБ, и рабочего приговорили к 1,5 годам.

Дело дошло до Славского, он вмешался, рассекретил чертеж с перечнем оборудования. Инженер был освобожден и посвятил себя вплоть до пенсии работе на азотной станции.

Не сложились отношения с Горбачевым

В 1986-м Славского отправили в отставку. Он сильно переживал из-за аварии в Чернобыле, но ушел не из-за этого: "не те люди" пришли к власти.

С Михаилом Горбачевым у него были плохие отношения еще со ставропольского периода будущего генсека. Как-то на заседании Военно-промышленной комиссии Горбачев долго и нудно объяснял собравшимся, что такое перестройка.

"Что он говорит, кому надо перестраиваться, тому пусть и объясняет, а мы и так работать умеем", — недовольно ворчал Славский.