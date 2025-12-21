https://ria.ru/20251221/pvo-2063714333.html
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
ПВО России перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотника, в том числе 23 дрона над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:44:00+03:00
Силы ПВО за три с половиной часа сбили 35 украинских дронов