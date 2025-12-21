Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 21.12.2025
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
ПВО сбила 35 украинских дронов над Россией
ПВО России перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотника, в том числе 23 дрона над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотника, в том числе 23 дрона над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Двадцать первого декабря в период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 – над акваторией Черного моря, шесть - над территорией Республики Крым, три - над акваторией Азовского моря и три над территорией Белгородской области", - сообщили в российской военном ведомстве.
