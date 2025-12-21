https://ria.ru/20251221/pvo-2063599187.html
Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.12.2025
Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила три украинских БПЛА, сообщило МО РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:14:00+03:00
2025-12-21T07:14:00+03:00
2025-12-21T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область
Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника
Российские силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника