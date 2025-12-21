Путин: развитие ЕАЭС приносит выгоду всем участникам союза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза приносит выгоду каждому государству пятерки, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения.
"Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения и в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.