Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин
20:42 21.12.2025 (обновлено: 20:52 21.12.2025)
Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин
в мире
центральная азия
россия
владимир путин
в мире, центральная азия, россия, владимир путин
В мире, Центральная Азия, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Урегулирование вопроса госграниц в Центральной Азии открывает новые возможности, в том числе в экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Урегулирование вопроса госграницы также открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания многосторонних экономических связей, запуска инфраструктурных и производственных проектов, привлечения новых инвестиций", - сказал Путин в ходе церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал о методах интеграции стран ЕАЭС
