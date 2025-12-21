https://ria.ru/20251221/putin-2063697796.html
Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин
Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин
Урегулирование вопроса госграниц в Центральной Азии открывает новые возможности, в том числе в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
