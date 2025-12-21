Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников заседания ВЕЭС с наступающим Новым годом - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/putin-2063685649.html
Путин поздравил участников заседания ВЕЭС с наступающим Новым годом
Путин поздравил участников заседания ВЕЭС с наступающим Новым годом - РИА Новости, 21.12.2025
Путин поздравил участников заседания ВЕЭС с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания Высшего Евразийского экономического совета с наступающим Новым годом. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:37:00+03:00
2025-12-21T19:37:00+03:00
политика
россия
владимир путин
высший эвразийский экономический совет (веэс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063669417_0:64:3137:1828_1920x0_80_0_0_05d74f0d1fb07200a55d82b7fe027512.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063685085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063669417_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_49dd7e51c5c52d0e7ddd017eacbb21e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, высший эвразийский экономический совет (веэс)
Политика, Россия, Владимир Путин, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
Путин поздравил участников заседания ВЕЭС с наступающим Новым годом

Путин поздравил участников заседания ВЕЭС в Петербурге с наступающим Новым годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания Высшего Евразийского экономического совета с наступающим Новым годом.
"Конечно, как и другие коллеги, выступавшие до меня, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Вчера, 19:31
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВысший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала