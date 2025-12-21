https://ria.ru/20251221/putin-2063684674.html
Путин отметил улучшение координации между странами ЕАЭС
Путин отметил улучшение координации между странами ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин отметил улучшение координации между странами ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин отметил улучшение координации между странами ЕАЭС в сфере таможенной и налоговой политики. РИА Новости, 21.12.2025
Путин отметил улучшение координации между странами ЕАЭС
Путин отметил координацию между странами ЕАЭС в таможенной и налоговой политике