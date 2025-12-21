Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
19:27 21.12.2025 (обновлено: 19:33 21.12.2025)
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Договор о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для стран "пятерки", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
евразийский экономический союз, экономика, индонезия, россия, владимир путин, иран
Евразийский экономический союз, Экономика, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Иран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Договор о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для стран "пятерки", заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер напомнил об уже заключенных договорах с о свободной торговле с Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией.
"Сегодня состоится подписание аналогичного документа между ЕврАзЭС и Индонезией: оно установит режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота. Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран пятерки с одной из крупнейших и более динамично развивающихся экономик Азии и всего мира", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал приоритетом развитие туризма внутри ЕАЭС
Евразийский экономический союзЭкономикаИндонезияРоссияВладимир ПутинИран
 
 
