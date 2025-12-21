https://ria.ru/20251221/putin-2063684579.html
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
Договор о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией откроет новые перспективы для стран "пятерки", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
евразийский экономический союз, экономика, индонезия, россия, владимир путин, иран
Евразийский экономический союз, Экономика, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Иран
Путин рассказал о перспективах договора между ЕАЭС и Индонезией
