Рейтинг@Mail.ru
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 21.12.2025 (обновлено: 20:17 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063684291.html
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:24:00+03:00
2025-12-21T20:17:00+03:00
в мире
индия
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063686924_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53d4cdd69ab661700f2b684283c70c6d.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063685778.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Индия хочет активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС
Путин: Индия хочет активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС. Уже сейчас общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 миллионов потребителей, добавил он.
2025-12-21T19:24
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063686924_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09efb333e1fd50f563cf2bfd187faf44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, евразийский экономический союз, владимир путин, россия
В мире, Индия, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин

Путин: Индия хочет активизировать подготовку преференциального соглашения с ЕАЭС

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС.
"В проработке находится ещё и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную политику, надежным партнером с рынком на 1,5 миллиарда человек и около 4 триллионов долларов ВВП... Индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Кроме того, глава государства заявил о планах заключить соглашение между ЕАЭС и Узбекистаном об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте.
"Сегодня на рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Зоны ЕАЭС и СНГ охватывают 730 миллионов потребителей, заявил Путин
Вчера, 19:37
 
В миреИндияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала