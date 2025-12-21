https://ria.ru/20251221/putin-2063684291.html
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Индия выразила готовность активизировать процесс согласования преференциального соглашения с ЕАЭС. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:24:00+03:00
2025-12-21T19:24:00+03:00
2025-12-21T20:17:00+03:00
в мире
индия
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
индия
россия
2025
Путин: Индия хочет активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС
Путин: Индия хочет активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС. Уже сейчас общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ охватывают рынок в 730 миллионов потребителей, добавил он.
Индия готова активизировать подготовку соглашения с ЕАЭС, заявил Путин
