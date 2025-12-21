https://ria.ru/20251221/putin-2063683867.html
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:21:00+03:00
2025-12-21T19:21:00+03:00
2025-12-21T19:25:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_c8eaa8c32ebffe57c5cb235593d6a04d.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063684385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39a245965781f69445c9e46711565f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
Путин: в ЕАЭС налажена устойчивая и независимая платежная инфраструктура