В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
19:21 21.12.2025 (обновлено: 19:25 21.12.2025)
В ЕАЭС налажена независимая платежная инфраструктура, заявил Путин
Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура налажена в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.
Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал приоритетом развитие туризма внутри ЕАЭС
Евразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
