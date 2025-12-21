https://ria.ru/20251221/putin-2063683770.html
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС
Укрепление транспортного каркаса ЕАЭС является приоритетом для объединения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:20:00+03:00
2025-12-21T19:20:00+03:00
2025-12-21T19:29:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_0:50:3176:1837_1920x0_80_0_0_a8b17c78a3e1bce06f8939e6d7865a9d.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063684152.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_68ffad6b7f3678dd3d7254da03c94bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС
Путин назвал приоритетным укрепление транспортного каркаса ЕАЭС для объединения