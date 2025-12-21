Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
19:15 21.12.2025 (обновлено: 19:27 21.12.2025)
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
Сотрудничество в рамках ЕАЭС на деле способствует экономическому росту стран пятерки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС на деле способствует экономическому росту стран пятерки, заявил президент России Владимир Путин.
"Наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно, на деле способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное - улучшению качества жизни и благосостояния людей", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал о росте неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС
Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
