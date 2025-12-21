https://ria.ru/20251221/putin-2063683188.html
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан - РИА Новости, 21.12.2025
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
Сотрудничество в рамках ЕАЭС на деле способствует экономическому росту стран пятерки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:15:00+03:00
2025-12-21T19:15:00+03:00
2025-12-21T19:27:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:269:2924:1914_1920x0_80_0_0_10f0ff97fed2afb21c160baad2e81696.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063683637.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d661490e3219e313f123b1d43fd8aaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан
Путин: сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан стран