Путин заявил об устранении многих барьеров внутри ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
19:15 21.12.2025
Путин заявил об устранении многих барьеров внутри ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
2025
экономика, евразийский экономический союз, россия, владимир путин
Экономика, Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры", - сказал Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
