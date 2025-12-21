https://ria.ru/20251221/putin-2063683098.html
Путин заявил об устранении многих барьеров внутри ЕАЭС
Путин заявил об устранении многих барьеров внутри ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 21.12.2025
экономика, евразийский экономический союз, россия, владимир путин
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС