Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на работу в рамках союза - РИА Новости, 21.12.2025
19:05 21.12.2025
Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на работу в рамках союза
Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на работу в рамках союза - РИА Новости, 21.12.2025
Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на работу в рамках союза
Каждая страна Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с совместной работой в рамках объединения,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:05:00+03:00
2025-12-21T19:05:00+03:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://ria.ru/20251221/eaes-2063681916.html
россия
россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на работу в рамках союза

Путин призвал страны ЕАЭС внимательно посмотреть на аспекты работы в союзе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Каждая страна Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с совместной работой в рамках объединения, отметил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе российский лидер отметил позитивный эффект от членства в ЕАЭС для стран объединения.
"Но, конечно, каждое государство должно внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с нашей совместной работой", - добавил Путин.
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
