Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода на английский язык слова "подсвинки". В частности, журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген заявил, что, хотя и использовал его в своих прямых включениях, он до сих пор не знает, что именно оно значит.