Рейтинг@Mail.ru
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков" - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 21.12.2025 (обновлено: 23:14 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063672064.html
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков" - РИА Новости, 21.12.2025
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Слова Владимира Путина про "европейских подсвинков" перевели на английский язык как swine underlings, следует из информации на сайте Кремля. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:55:00+03:00
2025-12-21T23:14:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195257_0:104:3109:1853_1920x0_80_0_0_8dba29c11b610d3a593ac9fa5205c054.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063245906.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195257_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2531d772a7a68d45dcaccace853a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"

Кремль перевел слова Путина про подсвинков как swine underlings

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина про "европейских подсвинков" перевели на английский язык как swine underlings, следует из информации на сайте Кремля.
Такой вариант используется в англоязычной версии стенограммы с выступления президента на расширенной коллегии Минобороны 17 декабря. Тогда глава государства впервые применил этот термин. Позднее такой же перевод был сделан в стенограмме речи Путина на "Итогах года".
Ранее сообщалось, что иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода на английский язык слова "подсвинки". В частности, журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген заявил, что, хотя и использовал его в своих прямых включениях, он до сих пор не знает, что именно оно значит.
Владимир Путин использовал термин "европейские подсвинки" в отношении лиц, которые, по его словам, включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.
Путин признался, что, используя фразу европейские подсвинки, говорил о неопределенной группе лиц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин признался, что имел в виду под фразой "европейские подсвинки"
19 декабря, 14:06
 
В миреСШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала