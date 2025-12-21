https://ria.ru/20251221/putin-2063672064.html
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков" - РИА Новости, 21.12.2025
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Слова Владимира Путина про "европейских подсвинков" перевели на английский язык как swine underlings, следует из информации на сайте Кремля. РИА Новости, 21.12.2025
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Кремль перевел слова Путина про подсвинков как swine underlings