Сотрудничество в ЕАЭС обеспечивает экономическую стабильность, заявил Путин
Сотрудничество в ЕАЭС обеспечивает экономическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
Сотрудничество в ЕАЭС обеспечивает экономическую стабильность, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:52:00+03:00
2025-12-21T16:52:00+03:00
2025-12-21T16:58:00+03:00
политика
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
Новости
Политика, Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
